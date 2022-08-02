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Самый высокий небоскреб Тайбэя «поприветствовал» Пелоси

На фасаде небоскреба в Тайбэе появилась приветственная надпись в честь визита Пелоси

Фото: Ann Wang / Reuters

На фасаде самого высокого небоскреба Тайваня «Тайбэй 101» появилась приветственная надпись в честь возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщили в эфире тайваньского Центрального информационного агентства.

В 21 час по местному времени (17 часов по московскому) загорелись несколько надписей: «Добро пожаловать на Тайвань», «Вечная дружба Тайваня и США», «Непоколебимая поддержка Тайваня». Уточняется, что подсветка с надписями в честь Пелоси будет гореть на фасаде здания до полуночи по местному времени.

2 августа самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване. Уточняется, что американский спецборт, на котором, предположительно, находится Пелоси, сел в аэропорту Суньшан в Тайбэе около 17:42 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Белый дом попытался откреститься от ответственности за поездку Пелоси на Тайвань. По данным телеканала CNBC, представители администрации президента Джо Байдена пытаются убедить китайских коллег, что на действия Пелоси не имеют влияния ни американский лидер, ни военные советники.

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Николай Чигасов
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