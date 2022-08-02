Россельхознадзор обнаружил в Новосибирске беспрецедентный объем фальшивой сайры

В пригороде Новосибирска обнаружили 6 миллионов банок поддельных рыбных консервов

В пригороде Новосибирска выявлено производство опасных рыбных консервов в промышленных масштабах. Продукцию делали как из некачественного и просроченного сырья, так и рыбы неизвестного происхождения. Фабрика, которая функционирует больше 10 лет, попала в поле зрения надзорных органов только сейчас. Грубейшие многолетние нарушения на производстве удалось определить в ходе планового мониторинга оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной системе «Меркурий».

Специалисты Россельхознадзора выяснили, что за последний год консервный завод в поселке Барышево Новосибирской области выпустил 6 миллионов банок из опасного сырья (более 1500 тонн). Это беспрецедентный объём «фальшивой» рыбопродукции в современной истории России. Теперь надзорным органам предстоит определить, как утилизировать столь масштабную партию вредного для здоровья контрафакта.

По информации Россельхознадзора поддельные рыбные консервы как минимум на протяжении всего прошлого года регулярно направлялись в торговые сети Кемеровской, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей. Кроме того фальсификат поставлялся в детские образовательные учреждения и воинские части в рамках госконтрактов. По предварительной оценке совокупный неправомерный доход от данной деятельности составил более 320 миллионов рублей.

Установлено, что в период с августа 2021 года по июль 2022 года на консервном заводе ООО «СОК-ФИШ» в Барышево производили консервы из сайры, но в качестве сырья использовалась более дешевая рыба (сардина или сельдь). Данные факты свидетельствуют о нарушении на заводе основополагающего принципа прослеживаемости сырья «от вылова - до производства». Кроме того, установлено, что в мае 2022 года ООО «СОК-ФИШ» выпустило около полутонны консервов из сайры вовсе без указания сведений о сырье в системе «Меркурий». В таком случае никто из специалистов даже примерно не может проследить ни качество, ни элементарную безопасность консервов — внутри уже произведенных и распроданных банок вполне может находится просроченное сырье или рыба, пораженная паразитами и возбудителями опасных заболеваний.

Стоит отметить, что сырье для производства рыбных консервов разных видов значительно отличается по себестоимости. В закупке сельдь и сардина в 4-5 раз дешевле, чем сайровое сырье. Поэтому производитель, который указывает на этикетке «Сайра», а банку наполняет более дешевой сельдью существенно экономит на сырье и зарабатывает дополнительные деньги на обманутых покупателях. В результате подмены сырья ООО «СОК-ФИШ» незаконно в несколько раз увеличило собственную прибыль.

В целях дальнейшего недопущения нарушений обязательных требований ООО «СОК-ФИШ» объявлено предостережение. В адрес уполномоченного лица предприятия, оформлявшего сырье и готовую продукцию с нарушениями, также выдано предупреждение.

