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Невостребованное жилье в России предложили передавать льготникам

Минстрой предложил передавать ветеранам и инвалидам выкупленные для военных квартиры

Фото: Агентство «Москва»

В России предложили передавать льготникам невостребованным жилье, купленное за счет государства. С соответствующей инициативой выступил Минстрой, пишут «Известия».

Уточняется, что в первую очередь речь идет о квартирах, которые приобретались для военных. Их предлагается передавать гражданам из определенных льготных категорий — в том числе ветеранам Великой Отечественной, пострадавшим в результате радиационных аварий и их ликвидаторам, инвалидам и семьям, в которых растут дети с инвалидностью.

Как следует из пояснительной к законопроекту, в настоящий момент в России насчитывается 82 таких квартиры. Больше всего невостребованного жилья находится Свердловская область (27), Санкт-Петербурге (18) и Псковской области (9).

Как считают эксперты, подобный механизм может помочь снять с регионов нагрузку по содержанию «отказных» квартир и способствовать более эффективному распоряжению квартирным фондом.

Ранее государственная компания «ДОМ.РФ» предложила усовершенствовать механизм комплексного развития территорий (КРТ), чтобы ускорить очередь на жилье.

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Марина Совина
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