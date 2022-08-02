США одобрили возможную продажу Саудовской Аравии ракет Patriot

Госдеп США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии ракет Patriot на сумму $3,05 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Саудовской Аравии ракет Patriot и сопутствующего оборудования на сумму 3,05 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте американского агентства по оборонному сотрудничеству.

Отмечается, что в общей сложности королевство запросило у Соединенных Штатов 300 ракет данного типа.

Агентство, которое действует в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс. Военные сообщили, что продажа не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США.

В марте американская газета Wall Street Journal сообщила о масштабных поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в Саудовскую Аравию. По информации издания, за последний месяц Вашингтон направил в ближневосточную страну большое количество комплексов противовоздушной обороны.