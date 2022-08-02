The Federalist: украинцы переходят на сторону России из-за репрессий киевских властей

Многие граждане Украины переходят на сторону России из-за репрессий киевских властей. Об этом сообщил обозреватель Джонатан Тобин в своей статье для The Federalist.

По его словам, решение президента страны Владимира Зеленского уволить глав службы безопасности свидетельствует о том, что дела об «измене» стали для официального Киева навязчивой идеей, пишет Тобин.

По мнению обозревателя, отчасти реакцию украинских властей можно объяснить тем, что многие граждане тепло относятся к России и помогают ей. «Но то, как свирепо полицейское государство сверкает очами на украинских граждан — и неважно, повинны ли они в симпатиях к Москве или нет, — пугает», — пишет он.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден виновен в обострении украинского кризиса. Карлсон напомнил, что новый виток конфликта был спровоцирован политикой Байдена, потому что после многочисленных протестов российских властей против возможного вступления Украины в НАТО, «[вице-президент США] Камала Харрис прибыла на Мюнхенскую конференцию по безопасности и публично, читая по шпаргалке, призвала Украину вступить в НАТО».