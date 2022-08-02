Китайские истребители пролетели рядом с Тайванем на фоне визита Пелоси

Reuters: китайские военные самолеты пролетели над линией, разделяющей Тайваньский пролив

Истребители ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пролетели над линией, разделяющей Тайваньский пролив. Военные самолеты приблизились к Тайваню на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, передает Reuters.

Источник агентства рассказал, что китайские самолеты неоднократно совершали тактические маневры, кратковременно «касаясь» разделительной линии и возвращаясь на другую сторону. По его словам, помимо самолетов несколько военных кораблей КНР проплыли рядом с неофициальной разделительной линией.

Ранее стало известно, что самолет, на борту которого, предположительно, находится Пелоси, развернулся в воздухе и движется в сторону Тайваня. Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания авиаперелетов Flightradar. До этого появилась информация о том, что политик может использовать другое воздушное судно для поездки на остров.