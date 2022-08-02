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Образовавшуюся после ДТП с бензовозом на МКАД стену огня сняли на видео

Мощный пожар на 22 километре МКАД после ДТП с бензовозом попал на видео

На 22 километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло ДТП, в которое попали бензовоз и фура. В результате аварии топливо избензовоза разлилось и загорелось. Очевидцы сняли мощный пожар на видео, кадры публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На публикуемых кадрах видно, что из-за пролившейся и воспламенившейся солярки образовалась стена огня, мимо которой вынуждены двигаться автомобилисты. По данным издания Baza, из грузовика вылилось уже более девяти тонн топлива.

Как уточнили в столичном департаменте транспорта, из-за аварии и пожара на этом участке МКАД перекрыты три из пяти автомобильных полос.

«На данный момент пожар локализован, идет проливка проезжей части», — подытожили в дептрансе.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что водитель бензовоза получил множественные ожоги.

Валерий Розенберг
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