Захарова призвала Украину обеспечить безопасность судов с зерном в черноморских портах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Украину обеспечить безопасность судов зерном, находящихся в ее черноморских портах. Ее слова прозвучали на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube-канале министерства иностранных дел России.

«Хотела бы приветствовать начало реализации достигнутых 22 июля в Стамбуле так называемых продовольственных договоренностей», — заявила Захарова. По ее словам, для «полноценного решения продовольственной проблемы необходимо, чтобы страны Запада обеспечили условия для доступа на мировые рынки российских удобрений и продовольствия».

Ранее издание Ukrainian Shipping Magazine сообщило, что первое судно, вывозящее зерно из одесского порта, успешно преодолело «зерновой коридор». Как уточнили в издании, корабль Razoni зашел в «безопасную зону» недалеко от румынского города-порта Сулина.

2 августа стало известно, что досмотр этого сухогруза будет произведен в Стамбуле 3 августа. Собеседник РИА Новости рассказал, что прибытие судна в столицу Турции ожидается днем 2 августа. «В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле», — уточнил он.