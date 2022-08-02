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Кадыров отреагировал на визит Пелоси на Тайвань словами про «великую державу»

Глава Чечни Кадыров оценил визит Пелоси на Тайвань фразой «посмотрим, кто великая держава»

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В течение 15 минут решится, кто является великой державой — Китай или США. С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Запись Кадырова появилась в блоге на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

При этом глава Чечни отметил, что о России он не говорит. Свою запись Кадыров завершил подмигивающим эмодзи.

Ранее в МИД Тайваня подтвердили информацию о визите Пелоси и уточнили, что она прибудет на остров около 10 часов вечера по местному времени (17:00 мск).

1 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес Нэнси Пелоси. По его словам, если визит спикера палаты представителей США на Тайвань состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».

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Валерий Розенберг
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