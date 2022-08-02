Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пушков оценил заявление отказавшегося считать ЕС начальником премьера Венгрии

Сенатор Пушков назвал парадоксом позицию Венгрии после слов премьера Орбана о ЕС
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, отказавшегося считать Евросоюз (ЕС) начальником страны. Об этом он написал в своем Telegram.

Пушков назвал заявление Орбана смелым. В то же время он напомнил, что Венгрия поддержала все санкции против России, несмотря на то, что венгерский премьер их критикует. «Сей парадокс обьясняется тем, что быть в Евросоюзе и быть свободным от Евросоюза все же нельзя», — пояснил сенатор.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Брюссель не является начальником для Будапешта. По его словам, Евросоюз находится в «Вене, Будапеште, Варшаве, Берлине и Мадриде». Он также подчеркнул, что страна участвует в совместных решениях и, в случае если они не подходят, говорит об этом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом заявил о несерьезном ответе России по обмену заключенными
Пушков оценил заявление отказавшегося считать ЕС начальником премьера Венгрии
Россиянка отдохнула в Абхазии и рассказала о мести таксиста
Перечислены главные ошибки при укусе гадюки
Зеленский попросил власти Одессы изучить петицию о сносе памятника Екатерине II
Стало известно о возможном открытии H&M в Москве на этой неделе
Россиян предупредили о сопровождающихся прыщами на лице опасных болезнях
Жена попыталась убить заподозренного в педофилии мужа
Стало известно о расколе между сотрудниками украинской Службы безопасности
Россия отвергла обвинения США в использовании Запорожской АЭС в качестве базы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.