Пушков оценил заявление отказавшегося считать ЕС начальником премьера Венгрии

Сенатор Пушков назвал парадоксом позицию Венгрии после слов премьера Орбана о ЕС

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление премьера Венгрии Виктора Орбана, отказавшегося считать Евросоюз (ЕС) начальником страны. Об этом он написал в своем Telegram.

Пушков назвал заявление Орбана смелым. В то же время он напомнил, что Венгрия поддержала все санкции против России, несмотря на то, что венгерский премьер их критикует. «Сей парадокс обьясняется тем, что быть в Евросоюзе и быть свободным от Евросоюза все же нельзя», — пояснил сенатор.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Брюссель не является начальником для Будапешта. По его словам, Евросоюз находится в «Вене, Будапеште, Варшаве, Берлине и Мадриде». Он также подчеркнул, что страна участвует в совместных решениях и, в случае если они не подходят, говорит об этом.