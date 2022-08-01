Премьер Венгрии отказался считать Евросоюз начальником

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не начальник для Будапешта

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался считать Евросоюз начальником для страны. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Брюссель нам не начальник. Мы независимая, суверенная венгерская нация», — заявил Орбан. По его словам, страна участвует в совместных решениях и, в случае если они не подходят для Будапешта, говорит об этом. Если же неподходящим решениям можно препятствовать, то они не появятся, подчеркнул он.

Орбан отметил, что Евросоюз находится не в Брюсселе, а в «Вене, Будапеште, Варшаве, Берлине и Мадриде». «Это очень важный вопрос. Я хочу не спорить с другими европейцами, но хочу добавить наши собственные взгляды к общеевропейскому решению», — написал он. Поэтому Венгрия участвует в каждом решении, высказывает мнение и выражает свою позицию в случае несогласия.

Ранее Виктор Орбан сравнил европейские требования по экономии газа с холокостом. Он раскритиковал призывы Еврокомиссии сократить потребление газа, отметив, что не представляет, как это можно осуществить, однако у Германии, очевидно, есть свое «ноу-хау».