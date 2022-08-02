Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог раскрыла связь стремления к чистоте с сексуальным возбуждением

Психолог Шерер: стремление к чистоте может быть связано с сексуальным возбуждением

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Навязчивое стремление к чистоте может быть симптомом психических расстройств, уверена клинический психолог, психодинамический психотерапевт, член международного общества нейропсихоанализа Анна Шерер. Причины нездоровой любви к порядку она назвала в интервью для «Доктор Питер».

По словам Шерер, в наиболее серьезных случаях стремление к уборке может быть симптомом обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) или проявлением бреда при синдроме Котара.

Однако она отметила, что в большинстве случаев, подобное навязчивое желание связано с высоким уровнем возбуждения центральной нервной системы из-за тревоги, сексуального возбуждения или агрессии. Психолог пояснила, что в таких случаях растет уровень гормонов дофамина, норадреналина и кортизола. У человека может появиться внутреннее напряжение, от которого получается избавиться только через навязчивые действия.

Шерер также сообщила, что существует даже отдельное заболевание — рипофобия. Люди, страдающие от этого расстройства, отметила психолог, боятся прикасаться к предметам на улице, дома или маниакально одержимы наведением чистоты.

Подобные заболевания, по мнению эксперта, связаны с нарушением психоэмоциональной регуляции. Она объяснила, что каждая эмоция имеет связь с подкорковыми структурами мозга и представляет собой сложную нейробиологическую реакцию. Такую реакцию на эмоцию можно затормозить, если распознать ее и признаться себе, например, что «я сейчас злюсь» или «я сейчас сильно боюсь», и пережить ее. Если сделать это по разным причинам не удается, то не вышедшая наружу эмоция создает высокий уровень напряжения, который ощущается как тревога.

Навязчивые действия и фобии как раз являются способом некого проживания этой тревоги, объяснила психолог. Если тревога смещается в сторону уборки, то, по мнению Шерер, это свидетельствует о том, что человек не принимает некоторые мысли, расценивает их как плохие и пытается уничтожить их через действие.

Материалы по теме:
Психология беспорядка. О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
Психология беспорядка.О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
13 апреля 2022
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире. О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире.О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
19 июня 2022

Чтобы побороть навязчивое стремление к чистоте, психолог посоветовала перестать избегать негативных навязчивых мыслей с помощью юмора. Она порекомендовала представить то, что пугает в абсурдной, преувеличенной форме. Если человек боится прослыть грязнулей, то нужно представить, что произошло бы, если бы он пустился «во все тяжкие». Когда страх столкнется с юмором, он потеряет свою силу, и это поможет облегчить проблему, уверена Шерер.

Ранее психолог Анна Стеф перечислила симптомы опасного синдрома хронической усталости. Одними из характерных считаются головные боли, апатия и мышечные зажимы и боли по всему телу, сообщила психолог.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о прямой ответственности Белого дома за удар в Еленовке
Зеленский уволил главного аналитика СБУ
Создателя «Омбудсмена полиции» Воронцова признали виновным в вымогательстве
Минобороны рассказало о добитом ВСУ артиллерией украинском батальоне
В Литве отреагировали на визит литовской оппозиции в Москву
Американский спецназ получит новый разведывательный самолет
В ДНР призвали ООН отреагировать на использование Киевом мин «Лепесток»
Покинувший Россию Валерий Леонтьев объяснил отъезд в США
Бортпроводница раскрыла правила работы с дебоширами в самолете
Российские войска нанесли удар по временной базе иностранного легиона ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.