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Шойгу рассказал о налаживании российской армией мирной жизни на Украине

Министр обороны РФ Шойгу рассказал о налаживании российской армией мирной жизни на Украине

Фото: Globallookpress.com

Российская армия помогает налаживать мирную жизнь на освобожденных территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Украины. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает ТАСС во вторник, 2 августа.

«На освобожденных территориях военные строители высокими темпами восстанавливают гражданскую инфраструктуру», — сказал Шойгу.

По его словам, в общей сложности на сегодняшний день проведено порядка 1,4 тысячи гуманитарных акций, в ходе которых доставлено более 50,5 тысячи тонн грузов.

Глава военного ведомства также рассказал, что в ближайшее время будет сдан в эксплуатацию водовод протяженностью около 90 километров. Он обеспечит подачу воды для жителей Донецка и прилегающих районов. Помимо этого, строятся еще два 60-километровых водовода для населения ДНР и ЛНР, добавил министр.

Помимо этого, отметил Шойгу, строятся и реконструируются жизненно важные объекты. В частности, многоквартирных 12 жилых домов, два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест, а также административно-спасательный центр МЧС.

Также министр обороны рассказал, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) только за июль спасла тысячи мирных жителей. По словам Шойгу, речь идет о прикрытии гражданских объектов в освобожденных Вооруженными силами России районах Донбасса и Украины.

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Игорь Дмитров
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