Шойгу заявил о спасении российской ПВО тысяч мирных жителей за месяц

Глава Минобороны Шойгу заявил, что российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) только за июль спасла тысячи мирных жителей. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Шойгу, речь идет о прикрытии гражданских объектов в занятых Вооруженными силами России районах Донбасса и Украины.

«Только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса "Точка-У", а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Этим спасены тысячи мирных жителей», — заявил министр обороны.

Также Шойгу добавил, что российские военные помогают налаживать мирную жизнь в занятых регионах.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и «подальше».