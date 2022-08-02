Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Шойгу заявил о спасении российской ПВО тысяч мирных жителей за месяц

Глава Минобороны Шойгу заявил, что российская ПВО за июль спасла тысячи мирных жителей

Фото: Globallookpress.com

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) только за июль спасла тысячи мирных жителей. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Шойгу, речь идет о прикрытии гражданских объектов в занятых Вооруженными силами России районах Донбасса и Украины.

«Только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса "Точка-У", а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Этим спасены тысячи мирных жителей», — заявил министр обороны.

Также Шойгу добавил, что российские военные помогают налаживать мирную жизнь в занятых регионах.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и «подальше».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Первое судно из Одессы прошло по «зерновому коридору»
МИД России обвинил Киев в уничтожении «опасных свидетелей» в Еленовке
Захарова призвала Украину обеспечить безопасность судов с зерном
Апартаменты в башнях центра «Москва-Сити» подешевели
Ветрянка и опоясывающий лишай повысили риск болезни Альцгеймера
Латвия признала Россию поддерживающей терроризм страной
Лукашенко заявил о невозможности Сербии усидеть на трех стульях
Пелоси полетит на Тайвань на другом самолете
Съедавший по 12 бутербродов с ветчиной в день мужчина похудел на 127 килограммов
Россиянина заочно осудили на девять лет за вступление в «Азов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.