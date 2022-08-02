Российская пенсионерка заманила первоклассницу в квартиру и надругалась над ней

В Самаре 57-летняя женщина заманила первоклассницу к себе в квартиру и надругалась над ней

В Самаре 57-летняя женщина заманила первоклассницу к себе в квартиру и надругалась над ней. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

По данным источника в правоохранительных органах, находящаяся на пенсии россиянка подрабатывала уборщицей в многоквартирном доме в поселке Управленческий в Самаре. Ее знали многие жильцы, женщина часто приходила на детскую площадку.

В один из дней семилетняя девочка зашла в подъезд, ее подозвала пенсионерка. Первоклассницу такая просьба не насторожила, поскольку она была знакома с женщиной. Внезапно пожилая жительница Самары схватила ребенка за волосы и потащила к себе в квартиру.

Там она раздела девочку и трогала за половые органы. В квартире пенсионерки первоклассница пробыла около часа, пояснили в правоохранительных органах.

Позже подозреваемую задержали и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК России («Похищение человека») и части 4 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего»). Пожилой женщине предъявили обвинение, однако свою вину она не признала. Жительницу Самары заключили под стражу на два месяца.

Ранее две первоклассницы надругались над сверстницей в санатории в Курортном районе Санкт-Петербурга. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.