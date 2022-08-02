Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российская пенсионерка заманила первоклассницу в квартиру и надругалась над ней

В Самаре 57-летняя женщина заманила первоклассницу к себе в квартиру и надругалась над ней

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Самаре 57-летняя женщина заманила первоклассницу к себе в квартиру и надругалась над ней. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

По данным источника в правоохранительных органах, находящаяся на пенсии россиянка подрабатывала уборщицей в многоквартирном доме в поселке Управленческий в Самаре. Ее знали многие жильцы, женщина часто приходила на детскую площадку.

В один из дней семилетняя девочка зашла в подъезд, ее подозвала пенсионерка. Первоклассницу такая просьба не насторожила, поскольку она была знакома с женщиной. Внезапно пожилая жительница Самары схватила ребенка за волосы и потащила к себе в квартиру.

Там она раздела девочку и трогала за половые органы. В квартире пенсионерки первоклассница пробыла около часа, пояснили в правоохранительных органах.

Позже подозреваемую задержали и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 126 УК России («Похищение человека») и части 4 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего»). Пожилой женщине предъявили обвинение, однако свою вину она не признала. Жительницу Самары заключили под стражу на два месяца.

Ранее две первоклассницы надругались над сверстницей в санатории в Курортном районе Санкт-Петербурга. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
МИД Тайваня подтвердил визит Нэнси Пелоси
Оливейра обрадовался статусу аутсайдера перед поединком с Махачевым
Ювелирный салон обманул российскую модель Vogue на четыре миллиона рублей
Стало известно о модернизации ракеты «Ангара-А5»
Россиянам назвали предполагаемые даты открытия магазинов H&M в Москве
Названа неожиданная угроза от конфликта США и Китая
Российская пенсионерка заманила первоклассницу в квартиру и надругалась над ней
Интернет-разведчик выяснил реальный маршрут Пелоси
Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» купит две сибирские торговые сети
Брэд Питт отказался от своих слов о завершении карьеры в кино
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.