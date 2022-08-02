Конкурент России поставил рекорд по экспорту нефти

Bloomberg: Саудовская Аравия поставила рекорд по экспорту нефти

Экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии вырос в июле до рекордно высокого уровня с апреля 2020 года, пишет Bloomberg.

Морские перевозки из королевства в июле составили около 7,5 миллиона баррелей в день. В июне показатель был на уровне 6,6 миллиона баррелей в день. Президент США Джо Байден в июле заявил, что ожидает увеличения добычи в Саудовской Аравии, крупнейшем производителе ОПЕК.

Конкурент России на нефтяном рынке нарастил поставки в Китай до 1,65 миллиона баррелей в день в прошлом месяце. Экспорт в Индию из Саудовской Аравии впервые с апреля 2020 года превысил один миллион баррелей в сутки. Однако поставки сырья в США снизился примерно до 371 000 баррелей в день в июле с 417 000 баррелей месяцем ранее. Потоки в Японию упали примерно на 18 процентов до 903 000 баррелей в сутки.

Ранее стало известно, что экономика Саудовской Аравии выросла на 11,8 процента во втором квартале этого года (рекорд с 2011 года) благодаря подорожанию нефти. В целом государства Ближнего Востока в июле поставляли в Европу до 2,2 миллиона баррелей в сутки, что почти на 90 процентов превышает январские показатели.