Шольц рассказал об отправке Украине отсутствующего у армии Германии оружия

Канцлер Шольц заявил, что ФРГ отправляет Киеву оружие, которого еще нет у немецкой армии

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что страна отправляет Украине в том числе и настолько новое оружие, что оно еще отсутствует у немецкой армии. Об этом он заявил в разговоре с изданием Globe and Mail.

Как сказал Шольц, ФРГ поставляла Киеву любую технику, которая была. Среди прочего это были системы противотанковой и противовоздушной обороны, мины, пушки, боеприпасы и нелетальная помощь. Кроме того, поставки состояли из самоходных гаубиц, ракетных систем залпового огня, зенитных систем, радарных систем артиллерийской наводки. «Некоторые из этих систем настолько новы, что лишь очень малое количество было произведено, а часть из них еще даже не успели поставить на вооружение ВС Германии», — отметил он.