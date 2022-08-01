Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Поставленные на Украину немецкие ЗСУ оказались непригодными для боевых действий

Bulgarian Military: немецкие ЗСУ 1A2 Gepard не распознают норвежские боеприпасы

Фото: Christian Charisius CHA / JOH / GM / Reuters

Немецкие зенитные самоходные установки (ЗСУ) 1A2 Gepard, поставленные на Украину, не могут вести огонь из-за неподходящих снарядов и заклинивания орудий, пишет Bulgarian Military.

Для использования немецких ЗСУ Киев получил боеприпасы норвежского производства, так как Германия не имела 35 миллиметровых снарядов для своих установок и была вынуждена искать их в других странах. «Поставленные в Украину норвежские боеприпасы не распознаются системой вооружения и она не может ими стрелять», — отмечается в публикации.

По данным издания, все три поставленных из Германии ЗСУ оказались непригодными для ведения боевых действиях.

Подобная проблема встречается достаточно часто, утверждают специалисты, несмотря, в частности, на тот факт, что калибр снарядов является одним и тем же, некоторые особенности не позволяют их эффективно применять. В Германии, тем не менее данный фактор не учли, в связи с чем Киеву было поставлено оружие, которое могут уничтожить прежде, чем используют.

Ранее сообщалось, что самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые были поставлены Германией на Украину, требуют ремонта после интенсивного использования. Так, если каждая гаубица в среднем рассчитана на 100 ежедневных залпов, то украинские войска совершают их гораздо больше.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Китае назвали вероятную причину посадки Пелоси на Тайване
Турция заявила о времени прибытия первого судна с украинским зерном
Экономика Саудовской Аравии рекордно выросла благодаря нефти
Биолог сделала прогноз после выявления болезни Гийена-Барре у Чубайса
Названы российские курорты с самым теплым морем
Названа неожиданная опасность санкций против России
Двоих ранее судимых россиян задержали за изнасилование 13-летней девочки
В ДНР сообщили о попытке Народной милиции взять Авдеевку в окружение
Россиянку осудили на четыре года за участие в «Исламском государстве»
Доктор Мясников рассказал о симптоматике поразившей Чубайса болезни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.