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Украина сообщила о необходимости ремонта немецких гаубиц

Поставленные Украине немецкие гаубицы требуют ремонта из-за интенсивного использования

Фото: IMAGO / Sven Eckelkamp / Globallookpress.com

Самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые были поставлены Германией на Украину, уже требуют ремонта после интенсивного использования, пишет Der Spiegel.

По данным немецкого издания, Киев уже сообщил немецкому Минобороны о проблемах. В Берлине предположили, что износ техники связан со слишком интенсивным применением вооружений. Так, если каждая гаубица в среднем рассчитана на 100 ежедневных залпов, то украинские войска совершают их гораздо больше. Кроме того, военнослужащие совершают стрельбу боеприпасами на слишком большое расстояние.

Германия, в свою очередь, пообещала выслать Украине необходимые для обслуживания гаубиц запчасти.

Ранее правительство Германии одобрило продажу Украине 100 самоходных гаубиц на общую сумму 1,7 миллиарда евро. О сроках поставок пока неизвестно, так как на их производство требуется несколько лет.

26 июля Берлин передал Киеву реактивные системы залпового огня Mars 2. Известно также, что Украине поставили три самоходные гаубицы.

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Варвара Кошечкина
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