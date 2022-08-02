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Шойгу назвал число уничтоженных ракетных комплексов Javelin и NLAW на Украине

Шойгу заявил об уничтожении 396 комплексов Javelin и NLAW за две недели на Украине

Фото: Globallookpress.com

За прошедшие две недели российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

Министр уточнил, что за тот же период Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 125 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) типа Stinger.

Шойгу на селекторном совещании отметил, что российские военнослужащие уничтожили на Украине 33 гаубицы М777 производства США, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса «Гарпун», шесть пусковых установок.

Кроме того, глава Минобороны России доложил о взятии под контроль шести населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР). Он добавил, что российская армия взяла под контроль Углегорскую теплоэлектростанцию.

Ранее Шойгу сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) за июль спасла тысячи мирных жителей.

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Анна Щербакова
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