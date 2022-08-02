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Военный эксперт допустил использование Китаем снарядов перед самолетом Пелоси

Global Times: Китай может выпустить снаряды перед самолетом Пелоси из-за визита на Тайвань
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Военный эксперт Сун Чжунпин допустил, что Китай может использовать снаряды перед самолетом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, в случае, если ее визит на Тайвань все же состоится, а иные формы предостережения не заставят ее покинуть воздушное пространство. Об этом он рассказал изданию Global Times.

«Независимо от того, приедет Пелоси или нет, Китаю необходимо поддерживать способность регулярно вытеснять врагов из Тайваньского пролива и быть готовым к военным конфликтам, вызванным вмешательством США и Японии», — отметил эксперт.

В то же время эксперт в области военной авиации Фу Цяньшао напомнил, что военные самолеты Китая способны регулярно вести патрулирование вокруг Тайваня. В целом у китайских армии, флота и авиации гораздо больше возможностей для перехвата и нанесения ударов, чем во время кризиса в Тайваньском проливе в 1996 году, считает он.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь предупредил о последствиях возможного визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Он подчеркнул, что в Вашингтоне должны понимать последствия такого шага, который подорвет отношения между Китаем и США.

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Марина Совина
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