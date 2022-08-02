Аэропорт Тайваня расчехлил зенитные пушки перед визитом Пелоси

Тайваньский аэропорт «Суншань» снял маскировочные чехлы с зенитных пушек в ожидании Пелоси

Тайваньский аэропорт «Суншань», на территории которого должен сесть самолет, на борту которого находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, снял маскировочные чехлы с зенитных пушек. Об этом сообщает местное издание «Цзыю шибао».

Речь идет о двуствольных артиллерийских установках класса «земля — воздух» калибром 35 миллиметров, которые используют для борьбы с беспилотниками или барражирующими боеприпасами. Отмечается, что орудия размещены рядом со взлетно-посадочной полосой.

Ранее сообщалось, что истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Тайваня встретили самолет Пелоси, который направляется в аэропорт Тайбэя, и взяли его на сопровождение до места посадки.

1 августа официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь передал последнее предупреждение в адрес Нэнси Пелоси. По его словам, если визит спикера палаты представителей США на Тайвань состоится, китайские военные «не будут сидеть сложа руки».