В России предложили создать военный союз с Китаем и Индией

Депутат Госдумы Шхагошев предложил создать экономический и военный союзы с КНР и Индией

Член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси на Тайвань стал очередным сигналом для создания экономического и военного союзов России, КНР и Индии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, союз стран необходим как альтернатива Европейскому Союзу и НАТО. Депутат добавил, что действия со стороны Соединенных Штатов подрывают суверенитет и имидж Китая, который в настоящее время ищет верное ответное решение.

Говоря о реакции Пекина на поездку американского политика, Шхагошев заявил, что «сегодня Китай просто не подлил масла в разжигаемый Штатами огонь».

Ранее самолет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване. Уточняется, что американский спецборт, на котором, предположительно, находится Пелоси, сел в аэропорту Суньшан в Тайбэе около 17:42 по московскому времени.

