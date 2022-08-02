Женщина купила своему чихуа-хуа костюм с шипами для защиты от хищных птиц

The Mirror: женщина решила обезопасить собаку от хищных птиц и купила ей жилет с шипами

Американка по имени Карен решила обезопасить свою собаку от нападения хищных птиц и купила ей костюм с шипами. Об этом сообщает The Mirror.

После нашумевшего инцидента с чихуа-хуа по имени Гизмо, которого в 2019 году похитила чайка, женщина стала опасаться, что хищные птицы могут напасть и на ее питомца. Не желая рисковать, Карен купила своей собаке защитный жилет с длинными шипами.

После этого женщина опубликовала в TikTok видео с прогулки. На нем ее питомец из-за шипов больше напоминает дикобраза, чем чихуа-хуа. «Мы больше не боимся ястреба. Это ястреб должен нас бояться», — сказала она за кадром.

Ролик набрал 1,3 миллиона лайков и тысячи комментариев. «Ястреб подумает, что наступил на конструктор Lego», — пошутил один из пользователей.

Жилеты с шипами созданы для защиты животных от койотов и агрессивных собак и стоят от 70 до 100 долларов (4200 — 6000 рублей). Семейная пара, которая их изобрела, утверждает, что идея пришла им в голову после того, как их пса убил койот.

По данным Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA), чайки могут напасть в попытке защитить птенцов, которые вылупляются и растут в начале лета.

Ранее сообщалось, что разъяренная чайка бросилась на 78-летнего Кенни Эссона из британского города Абердин. Нападение произошло, когда Эссон нашел в своем саду птенца чайки.

