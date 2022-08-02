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Затравленная в школе девушка сделала 30 пластических операций и прославилась

Британка Монифа Маккуин сделала 30 пластических операций из-за пережитой в школе травли

Фото: @skyeokkwebcam

Британка Монифа Маккуин сделала 30 пластических операций из-за пережитых в школе издевательств со стороны сверстников и прославилась в сети. Ее история заинтересовала журналистов Daily Star.

26-летняя модель призналась, что росла в семье верующих мусульман и по этой причине ей было трудно решиться на трансформацию. По словам жительницы Лондона, к изменению внешности ее подтолкнула травля, которую она терпела в подростковом возрасте.

Кроме того, девушка пожаловалась, что в прошлом многие сравнивали ее с мужчиной из-за маскулинных черт внешности и грубого голоса. «Однажды в городе ко мне подошла незнакомая женщина. Она сказала, что я красивая, но подумала, что я — парень», — добавила Маккуин.

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Британка увеличила грудь и сделала бразильскую подтяжку ягодиц. В то же время она перенесла пересадку волос ради уменьшения лба и коррекцию лица посредством введения филлеров. «В сумме я подверглась 30 процедурам за три года, потратив на них 65 тысяч фунтов стерлингов (около 4,7 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Эти деньги я получила от своих клиентов на OnlyFans», — рассказала героиня материала, которая обрела популярность благодаря данной платформе, где она делится откровенными фото и видео.

Ранее в июле жительница Шотландии Лиза Маккей потратила более полумиллиона рублей на уменьшение аномально большого лба и показала результат. Сообщается, что из-за упомянутой особенности окружающие сравнивали девушку с инопланетным существом и смеялись, говоря, что ее голову можно использовать в качестве посадочной площадки для самолетов.

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Полина Гераскина
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