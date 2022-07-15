Девушка уменьшила аномально большой лоб за 566 тысяч рублей и показала результат

Жительница Шотландии Лиза Маккей потратила 566,5 тысячи рублей на уменьшение лба

Жительница Шотландии Лиза Маккей потратила более полумиллиона рублей на уменьшение аномально большого лба и показала результат. Ее историей заинтересовались журналисты The Sun.

25-летняя блогерша призналась, что годами страдала от критики и негативных комментариев в адрес своей внешности, из-за чего потеряла уверенность в себе. Сообщается, что из-за упомянутой особенности окружающие сравнивали девушку с инопланетным существом и смеялись, говоря, что ее голову можно использовать в качестве посадочной площадки для самолетов.

Сначала Маккей пыталась замаскировать лоб с помощью определенных видов стрижек и татуировок, однако позже решилась на пластическую операцию. Благодаря специальной методике врачам удалось переместить линию роста волос пациентки, тем самым уменьшив верхнюю часть ее лица. Данная процедура обошлась ей в 8,1 тысячи фунтов стерлингов (около 566,5 тысячи рублей).

«Я чувствую себя невероятно, будто принцесса из мультфильмов Disney! Смотрю на себя в зеркало и вижу милый аккуратный лоб», — в заключение признается шотландка.

Ранее в июле жительница Бразилии Макеллен Азеведо потратила миллионы рублей на пластические операции ради идеальной физической формы после родов. До беременности 27-летняя фитнес-тренер сделала серию процедур, в числе которых оказались липосакция, удаление комков Биша и ринопластика. По ее словам, они помогли ей быстро вернуть тонус тела после рождения ребенка.