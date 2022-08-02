Сообщение о нехватке мест на кладбище из-за спецоперации оказалось недостоверным

Информация о нехватке мест на кладбище в Нижнем Тагиле из-за спецоперации не подтвердилась

Сообщение о том, что на кладбищах Нижнего Тагила закончились места для захоронений из-за российской спецоперации на Украине, оказалось недостоверным.

В Telegram-канале «Украина сейчас» 31 июля появилась публикация со скриншотом новости российского СМИ «Вечерние ведомости», в которой говорилось о нехватке мест на кладбищах в Нижнем Тагиле. При этом фото в посте сопровождалось подписью, намекающей на то, что дефицит мест для захоронения в российском городе связан со значительными потерями, которые Россия якобы несет в ходе военной спецоперации на Украине.

При этом никакие источники в публикации указаны не были, также не приводилось никаких конкретных данных, подтверждающих подобную связь, что может свидетельствовать о недостоверности указанной информации. В то же время сообщения с аналогичным содержанием начали распространяться и в других проукраинских Telegram-каналах и СМИ.

Власти Нижнего Тагила 30 июля действительно заявили о проблеме с местами на городских кладбищах. Как сообщил начальник управления горхозяйством Андрей Лебедев в эфире «Тагил-ТВ», к настоящему времени 90 процентов всех доступных мест уже использованы. При этом чиновник подчеркнул, что подобная проблема является актуальной для Нижнего Тагила уже не первый год и обусловлена в первую очередь сложностями с подбором подходящих под кладбище территорий из-за санитарно-эпидемиологических требований. О какой-либо связи со спецоперацией Лебедев не упоминал.

О дефиците мест на кладбищах Нижнего Тагила стало известно два года назад, в ноябре 2020 года. Тогда заммэра по управлению городским хозяйством Игорь Комаров также сообщал, что на тагильских погостах свободны всего порядка 10 процентов мест, передавал портал «Все новости».

Публикация о связи нехватки мест на кладбищах Нижнего Тагила со спецоперацией на Украине не получила широкого охвата в российских СМИ и соцсетях. При этом в большинстве федеральных и местных СМИ вышли публикации с корректным освещением ситуации.