В Госдуме отреагировали на готовность Таиланда поставить России автозапчасти

Депутат Бабашов: временные трудности на российском авторынке есть, но они будут решены

Временные трудности на рынке автозапчастей в России действительно сейчас есть. Каждый автосалон и автомагазин самостоятельно ищет новых поставщиков. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на готовность Таиланда поставлять России автозапчасти член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Леонид Бабашов.

Временные проблемы на авторынке

Посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что королевство готово поставлять России автозапчасти. Он отметил, что Таиланду есть чем заинтересовать российских импортеров, помимо таких традиционных продуктов экспорта, как фрукты, овощи и морепродукты, страна может поставлять автозапчасти, спортивный и медицинский инвентарь и многое другое, сообщает РИА Новости.

Временные трудности есть, но я уверен, что они будут решены Леонид Бабашов депутат

«Каждый сервис, каждый автомагазин индивидуально смотрит рынки и через Казахстан, и через Армению, и через Турцию. Это временные трудности в связи с изменением логистических маршрутов», — рассказал о проблемах на авторынке Леонид Бабашов.

Привлекательность автозапчастей из Таиланда

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, для владельцев каких машин поставки из Таиланда могут быть привлекательными.

В Таиланде размещено производство автозапчастей в основном к восточным и азиатским автомобилям. Запчасти к таким авто оттуда и будут завозить. К немецким машинам деталей там не так уж и много Вячеслав Субботин автоэксперт

«Это очень развитая страна. В Таиланде производят детали в довольно больших количествах. Раньше на них не ориентировались, поскольку брали оригиналы. Но поскольку сейчас логистика нарушена и введены санкции, на Таиланд нужно обратить внимание», — считает автоэксперт.

Ранее руководитель сервисного направления сети автосалонов Fresh Auto Илья Иванский заявил, что почти во всех автосервисах России зафиксирован дефицит комплектующих. Эксперт оценил ситуацию с автозапчастями в стране и заявил, что на данный момент параллельный импорт только набирает обороты. Так, в Россию привозят лишь 10-15 процентов деталей, нужных для отечественного рынка. Поэтому увеличивается число неоригинальных запчастей и бывших в употреблении конструкций.