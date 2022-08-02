Трех медведей уличили в воровстве овец из томской деревни

В Томской области три медведя начали воровать овец из деревни

В Томской области три медведя начали воровать овец из местной деревни. Об этом во вторник, 2 августа, рассказал «Интерфаксу» районный охотовед Андрей Шкрибайло.

По его словам, в воровстве хищников уличили жители деревни Тискино Колпашевского района. Жалобы стали поступать около четырех дней назад.

«Утащили порядка десяти голов из разных хозяйств. Удалось установить, что это не одна семья — двое средних ходят вместе, а еще один, большой, отдельно», — пояснил Шкрибайло, отметив, что медведей видели местные жители, в том числе женщина-почтальон.

Специалист уточнил, что охотники с собаками не смогли напасть на след хищников, поскольку в районе прошел дождь. Однако после появления охотников нападения на овец прекратились.

В июне сообщалось, что медведица с двумя медвежатами начала воровать сладости с кладбища в сибирском городе Стрежевой.