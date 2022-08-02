В России призвали менять систему усыновления детей иностранцами

Общественница Альшанская призвала изменить в России систему усыновления детей иностранцами

В России следует изменить систему усыновления иностранными гражданами так, чтобы она действовала в интересах детей. С таким призывом в интервью «Ленте.ру» выступила президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская.

По ее мнению, в системе международного усыновления должны быть жесткие инструменты ограничения и регламентации.

«С моей точки зрения, в нашей стране с этим очень плохо. Потому что мы не регулируем его, чтобы оно действовало в интересах детей, а просто создаем какие-то списки стран, куда нельзя, не меняя общих принципов и правил», — считает собеседница «Ленты.ру».

По ее мнению, прежде чем отдавать ребенка на международное усыновление, следует доказать, что меры по его возвращению кровной семье исчерпаны, а устроить его под родственную опеку в России — невозможно.

«А у нас вот совсем недавно был случай, где два здоровых малыша до двух лет ушли в одну из европейских стран, при этом между собой разлучили и отправили в разные места четырех детей. Я уверена, что на территории России они нашли бы себе родителей очень легко», — рассказала она, отметив, что никакой исчерпанности мер в этих случаях не было.

1 августа в Госдуму внесли законопроект о запрете усыновления детей из России для граждан недружественных стран. Авторами документа стали депутаты Леонид Слуцкий, Борис Чернышов из ЛДПР, Дмитрий Певцов, представляющий партию «Новые люди», Нина Останина из КПРФ и Яна Лантратова из СРЗП.

В России с 2013 года действует «закон Димы Яковлева», ставший ответом на американский «акт Магнитского». Согласно ему, американским гражданам запрещено усыновлять российских детей.