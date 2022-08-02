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Захарова обвинила Вашингтон в дестабилизации мира

Захарова заявила, что Вашингтон несет миру дестабилизацию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

США несут дестабилизацию миру. Такими словами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале новость о том, что Китай запретил импорт нескольких видов продовольствия из Тайваня.

Она обвинила Вашингтон в том, что на его счету нет «ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных».

2 августа Китай остановил закупки части продовольственных товаров, производимых Тайванем. В черный список попали компании, занимающееся производством чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей, кроме того, запрещена оказалась продукция около 700 рыболовецких судов.

Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что Пекин и Вашингтон поддерживают тесные контакты на всех уровнях из-за возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По словам китайского дипломата, государства поддерживают связь по различным каналам.

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Николай Чигасов
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