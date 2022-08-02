В ЛДПР отреагировали на визит Пелоси на Тайвань

Глава ЛДПР Слуцкий назвал визит Пелоси на Тайвань «провокацией из провокаций»

Визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань является «провокацией из провокаций». Так на ситуацию вокруг прилета политика на остров отреагировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, чьи слова приводит ТАСС.

«Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань — провокация из провокаций», — сказал политик.

По мнению депутата, реакция Вашингтона, который не увидел причин для эскалации в прилете Пелоси в Тайбэй, прямо говорит об игнорировании властей Китая, не дававших согласия на поездку американского представителя.

Самолет с Пелоси на борту приземлился в аэропорту Суньшань в Тайбэе около 17:42 по московскому времени. Предположительно 3 августа политик посетит тайваньский парламент и встретится с главой администрации Цай Инвэнь. В свою очередь Пелоси назвала свой визит на Тайвань не противоречащим политике США в отношении острова.