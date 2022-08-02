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В Минобороны заявили о ликвидации ВКС России до 500 солдат ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об уничтоживших до 500 солдат ВСУ ударах ВКС

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием по базам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Мерефа и Чугуев Харьковской области. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, в результате ударов были ликвидированы до 500 солдат ВСУ.

Кроме того, представитель военного ведомства отметил, что при ударе было уничтожено значительное число военной техники.

По уточненным данным на 2 августа, с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4655 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.

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Валерий Розенберг
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