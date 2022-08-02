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Полиция задержала сбившего инспектора ГИБДД российского подростка

В Севастополе задержали 15-летнего подростка, наехавшего на мопеде на инспектора ГИБДД

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Севастополе полицейские задержали 15-летнего подростка, сбившего инспектора ГИБДД. Об этом во вторник, 2 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, накануне ночью сотрудник ДПС попытался остановить водителя мопеда, который ехал по дороге на большой скорости. Нарушитель не послушался и совершил наезд на инспектора. После этого коллеги потерпевшего вызвали скорую помощь. «В результате ДТП автоинспектор получил тяжелые травмы и был госпитализирован», — отметила Волк.

После задержания выяснилось, что подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не имел права управлять мопедом. По факту инцидента проведена проверка, материалы направлены сотрудникам СКР.

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Елизавета Новикова
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