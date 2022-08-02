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Юрист оценил запрет опеки над детьми из России для граждан недружественных стран

Юрист Жаров заявил, что запрет усыновления российских детей за рубежом ничего не поменяет

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Законопроект о запрете усыновления детей из России для граждан недружественных стран ничего не поменяет в реальной ситуации, так как международное усыновление на данный момент исчисляется десятками человек в год. Так в интервью «Ленте.ру» документ оценил адвокат, научный директор Института семейных просветительских и правовых программ Антон Жаров.

По его мнению, этот законопроект «принимается чисто ради принятия», а сама практика усыновления детей в зарубежные страны за последние несколько лет практически сошла на нет.

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«Почему так происходит? Во-первых, сократилось количество детей, оставшихся без попечения родителей. Чтобы устроить ребенка за рубеж, нужно, чтобы он в течение 12 месяцев был в базе данных. Плюс не забудем о языковом барьере. Кроме того, школьников по понятным причинам из-за границы никто не усыновляет», — объяснил юрист, отметив, что законопроект внесен в Госдуму исключительно для пиара.

О внесении законопроекта в Государственную Думу стало известно 1 августа. Авторами документа выступили депутаты Леонид Слуцкий, Борис Чернышов (оба представляют ЛДПР), Дмитрий Певцов («Новые люди»), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова (СРЗП).

Подобного рода запреты уже вводились в России. Так, с 2013 года в стране действует «закон Димы Яковлева», согласно которому гражданам США запрещено усыновлять российских детей.

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Никита Абрамов
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