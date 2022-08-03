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В Минобороны озвучили число состоявшихся обменов пленными с Украиной

В Минобороны заявили, что между Россией и Украиной прошло уже 27 обменов пленными

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия и Украина уже больше 20 раз обменялись пленными. Об этом заявил заместитель главы министра обороны России Александр Фомин. Его слова приводит ТАСС.

«К настоящему времени проведено 27 таких операций», — сообщил представитель Минобороны.

Фомин уточнил, что контакты между Москвой и Киевом включали обмен не только пленными, но и телами погибших. Их удалось организовать при участии Международного комитета Красного Креста.

29 июня главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что состоялся самый масштабный обмен военнопленными с российской стороной с начала спецоперации. Москва передала Киеву 144 человека

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.

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Валерий Розенберг
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