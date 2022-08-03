Процесс 3D-печати ускорили

Additive Manufacturing: процесс 3D-печати крупных деталей сделали точнее и ускорили

Специалисты Ратгерского университета (США) нашли способ ускорения трехмерной печати. Исследование было опубликовано в журнале Additive Manufacturing.

Описанный инженерами подход получил название «Мультиплексное изготовление плавленых нитей» (MF3). Технология предусматривает использование 3D-принтера для одновременной печати нескольких крупных деталей. Инженеры создали модель, которая позволяет рассчитать процесс печати таким образом, чтобы сопла принтера двигались по наиболее эффективной траектории.

По словам специалистов, как правило, в промышленной печати принтер задействует одно большое сопло, что позволяет быстро произвести определенную деталь. Согласно новой технологии, принтер выделяет материал из нескольких меньших по размеру сопел. В этом случае детали производятся медленнее, однако в целом процесс ускоряется за счет того, что повышается точность печати.

Чтобы по-новому запрограммировать 3D-принтер, инженеры используют инструмент, называемый слайсером — компьютерный код, который разделяет объект на виртуальные срезы. Алгоритм способен определить, когда следует включать и выключать сопла для достижения максимальной эффективности. Также авторы отметили, что в случае отказа определенного сопла работа не остановится — его заменит другое.

В конце июля специалисты Массачусетского технологического института (MIT) рассказали о создании материала, с помощью которого можно создавать дешевые датчики для спутников. Полученный материал более долговечен, а также способен выдерживать большие перепады температур.