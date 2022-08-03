США заявили о праве на проведение антитеррористических операций в Афганистане

Кирби: США оставляет за собой право проводить антитеррористические операции в Афганистане

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США оставляет за собой право проводить при необходимости антитеррористические операции в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

«В Афганистане все еще есть боевики "Аль-Каиды" (запрещенная в России террористическая организация). Чтобы не распространить секретную информацию, я бы сказал, что это число не очень велико», — сказал он.

Кирби добавил, что, если в Соединенных Штатах увидят угрозу стране со стороны боевиков, президент Джо Байден оставит за собой право на дальнейшее проведение антитеррористических операций в Афганистане.

Ранее Госдепартамент предупредил, что «Аль-Каида» может попытаться отомстить США за ликвидацию своего лидера Аймана аз-Завахири. Граждан Соединенных Штатов призвали проявлять высокий уровень бдительности и ситуационной осведомленности в зарубежных поездках.