Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Госдеп предупредил американцев об угрозе после ликвидации лидера «Аль-Каиды»

Госдеп предупредил американцев об угрозе после ликвидации лидера «Аль-Каиды» аз-Завахири

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Госдепартамент предупредил, что «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) может попытаться отомстить США за ликвидацию своего лидера Аймана аз-Завахири. Об этом сообщает Reuters.

Граждан Соединенных Штатов призвали проявлять высокий уровень бдительности и ситуационной осведомленности в зарубежных поездках.

«После гибели аз-Завахири сторонники "Аль-Каиды" или аффилированные террористические организации могут попытаться атаковать объекты, личный состав вооруженных сил или граждан США», — отметили в Госдепе.

О ликвидации аз-Завахири в ходе контртеррористической операции стало известно ранее 2 августа. Комментируя это, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не позволят Афганистану вновь стать пристанищем для террористов. Он также назвал операцию США по уничтожению главаря «Аль-Каиды» успехом во всех аспектах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россию призвали принять предложение США об обмене заключенными
Пелоси прибыла в парламент Тайваня
США заявили о праве на проведение антитеррористических операций в Афганистане
Госдеп предупредил американцев об угрозе после ликвидации лидера «Аль-Каиды»
Лавров прибыл в Мьянму
49-летняя Хайди Клум снялась в бикини и показала лицо без макияжа
США и Германия обсудили потолок цен на нефть из России
Россиянам дали инструкцию по выгодной покупке авиабилетов
В России спрогнозировали последствия обретения Украиной ядерного оружия
За полетом Пелоси на Тайвань следило рекордное число людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.