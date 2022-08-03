Госдеп предупредил американцев об угрозе после ликвидации лидера «Аль-Каиды» аз-Завахири

Госдепартамент предупредил, что «Аль-Каида» (запрещенная в России террористическая организация) может попытаться отомстить США за ликвидацию своего лидера Аймана аз-Завахири. Об этом сообщает Reuters.

Граждан Соединенных Штатов призвали проявлять высокий уровень бдительности и ситуационной осведомленности в зарубежных поездках.

«После гибели аз-Завахири сторонники "Аль-Каиды" или аффилированные террористические организации могут попытаться атаковать объекты, личный состав вооруженных сил или граждан США», — отметили в Госдепе.

О ликвидации аз-Завахири в ходе контртеррористической операции стало известно ранее 2 августа. Комментируя это, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не позволят Афганистану вновь стать пристанищем для террористов. Он также назвал операцию США по уничтожению главаря «Аль-Каиды» успехом во всех аспектах.