Врач раскрыла пагубное влияние алкоголя на внешний вид

Дерматолог Спизуоко: алкоголь вызывает прыщи, обезвоженность и покраснение кожи

Сертифицированный дерматолог клиники True Dermatology в Нью-Йорке Эми Спизуоко раскрыла пагубное влияние алкоголя на внешний вид. Выводами по данной теме она поделилась с американской версией журнала GQ.

По словам врача, пристрастие к алкоголю вызывает преждевременное старение и обезвоженность кожи. Кроме того, данная вредная привычка провоцирует появление воспалений. «Некоторые виды спиртных напитков содержат гистамин, который расширяет кровеносные капилляры, вызывая тем самым покраснение кожного покрова», — рассказала Спизуоко и предупредила, что при частом употреблении покраснения на лице будут постоянным явлением.

Вдобавок медик заявила, что из-за алкоголя могут образовываться прыщи и темные круги под глазами. «Алкоголь расширяет поры кожи, что приводит к появлению угрей и черных точек. И если их не лечить, то могут появиться воспаленные кожные папулы, кистозные угри и рубцы», — объяснила Спизуоко.

В заключение доктор посоветовала чередовать один стакан алкогольного напитка со стаканом питьевой воды. Данный способ поможет свести к минимуму вредное воздействие спирта на кожу.

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