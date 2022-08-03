Названы способы борьбы с уклонистами от алиментов

Юрист Шакина посоветовала назначать алименты в твердой сумме для борьбы с уклонистами

Заместитель председателя комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России, адвокат Виктория Шакина рассказала, какие существуют способы занижения алиментов и как с ними можно бороться. Своими советами специалист поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Алименты на детей взыскиваются в долевом отношении к зарплате и иным видам доходов родителя-должника. На одного ребенка взыскивается 1/4 доля доходов, на двух детей — 1/3 доля, на трех и более — половина заработка.

«К сожалению, практика такова, что недобросовестные родители — плательщики алиментов уже разработали множество разных способов занизить размер алиментов. Главное, что закон предусматривает способы борьбы с такими недобросовестными родителями. Если уметь грамотно их использовать, то с помощью алиментов можно добиться достойного уровня содержания ребенка», — подчеркнула Шакина.

Способы занижения алиментов

Первым способом занизить алименты адвокат назвала сокрытие или минимизацию официального дохода родителя-плательщика алиментов.

Взыскание алиментов в долях к заработку имеет смысл только в том случае, когда у должника по алиментам есть высокий официальный, то есть налогооблагаемый, доход, который позволяет обеспечить ребенку достойный уровень жизни Виктория Шакина адвокат

Если родитель, обязанный уплачивать алименты, является предпринимателем и работает в собственной компании, то он может сам назначить себе низкую заработную плату, сообщила юрист. «Даже обычный работник по трудовому договору может договориться с руководством и занизить сумму доходов. Примерно 30-40 процентов россиян получают неофициальную серую зарплату, даже по оценкам Министерства финансов России», — сообщила специалист.

Она пояснила, что трудности с взысканием алиментов могут возникнуть, поскольку выплаты рассчитываются судебными приставами исходя из декларируемого дохода родителя. Ими во внимание принимается только белая зарплата, а серая остается неизвестной.

Второй способ занижения алиментов заключается в фиктивном взыскивании алиментов на детей от другого брака. «Например, бывает так, что с отца ребенка взысканы алименты в 1/4 доле доходов на ребенка от первого брака. Затем он вступает в новый брак, и после рождения новая супруга также взыскивает алименты, уже на второго ребенка. Суд определяет их в размере 1/6 доли дохода отца, так как учитывается первый ребенок. Далее супруг-должник подает иск об уменьшении размера алиментов на первого ребенка с 1/4 до 1/6 доли якобы в связи с необходимостью содержания ребенка от второго брака. При этом новая семья живет вместе со вторым ребенком, и реального факта нуждаемости у него не существует», — объяснила Шакина.

Очевидно, подчеркнула юрист, что в таком случае налицо злоупотребление правом. Такой тактике можно и нужно противостоять, заявила Шакина.

Как бороться с занижением алиментов?

В первую очередь адвокат порекомендовала обратиться в суд с иском об изменении порядка взыскания алиментов с долевого на твердую денежную сумму или одновременно в долях и твердой денежной сумме.

Алименты можно назначить в твердой сумме, если в долевом отношении к заработку их не хватает, чтобы обеспечить ребенку нормальный уровень жизни. В таком случае алименты будут взыскиваться ежемесячно в фиксированной сумме и не будут зависеть от официального дохода должника Виктория Шакина адвокат

Размер твердой денежной суммы определяется судом, отметила юрист. Алименты должны покрывать прежний уровень обеспечения ребенка, указала она. Суд определяет размер алиментов с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств, заключила юрист. Размер фиксированной суммы является кратным прожиточному минимуму на ребенка в том регионе, в котором он проживает.

«Тот размер алиментов, который вы хотите получать, необходимо обосновать суду и представить расчет ежемесячных расходов на ребенка с подтверждающими чеками. Помните, что оба родителя несут равную обязанность по содержанию ребенка, поэтому суд может взыскать с родителя, который уклоняется от уплаты алиментов, половину той суммы, которая требуется ребенку в месяц», — указала Шакина.

Если суд вынес незаконное решение о снижении размера алиментов или отказал в изменении порядка взыскания долга, родитель имеет право обжаловать его.

«Верховный суд Российской Федерации хорошо знаком с различным схемами по занижению алиментов и отменяет незаконные решения судов первой инстанции. Так, если суд вынес несправедливое решение в пользу родителя, который недобросовестно занижает размер алиментов, нужно обжаловать такое решение и идти до высших судебных инстанций», — поделилась адвокат.

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