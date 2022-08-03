В России снова продлили ограничения на полеты в аэропорты на юге страны

Запрет на полеты в 11 аэропортов на юге и в центре РФ продлен Росавиацией до 11 августа

Росавиация снова продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 11 августа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве напомнили, что запрет на полеты коснулся 11 отечественных авиагаваней страны. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиаперевозчикам рекомендуется организовывать перевозку по альтернативным маршрутам, используя работающие воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) предложило провести эксперимент по допуску туристов к полетам по биометрии. Уточняется, что проводить эксперимент планируется в аэропорту Шереметьево с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года.