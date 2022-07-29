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Минцифры предложило опробовать допуск пассажиров к полетам по биометрии

Минцифры предложило опробовать допуск пассажиров к полетам по биометрии в 2022-2023 годах

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Минцифры России предложило провести эксперимент по допуску пассажиров в зону транспортной безопасности аэропорта по биометрии. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов.

Отмечается, что проводить эксперимент будут с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. В качестве площадки для него был выбран международный аэропорт Шереметьево. Помимо Минцифры и Росавиации, в нем будут задействованы Минтранс, МВД, ФСБ и Роскомнадзор. Принять участие в эксперименте, который будет проходить в два этапа, могут добровольцы старше 18 лет, представившие согласие на обработку биометрических персональных данных.

При посадке в самолет служба пассажирских перевозок должна будет по электронной базе данных проверить информацию о прохождении досмотра пассажиром. В то же время сотрудники транспортной безопасности будут иметь право попросить пассажира, прошедшего биометрический контроль, предъявить документ, удостоверяющий личность.

Ранее также стало известно, что Центробанк хочет обязать банки регистрировать новых клиентов в своих мобильных приложениях через единую биометрическую систему (ЕБС). Согласно документу, финансовые организации, которые не впишут биометрию в свои приложения, не смогут выдавать через них кредиты и открывать вклады новым клиентам.

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Марина Совина
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