Белорусский суд отправил в колонию журналистку польского телеканала «Белсат»

Суд в Гомеле приговорил к пяти годам колонии журналистку телеканала «Белсат» Славникову

Суд в Гомеле приговорил к пяти годам колонии по делу об экстремизме журналистку польского телеканала «Белсат» Ирину Славникову. Об этом в Telegram сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В отношении Славниковой было возбуждено уголовное дело по статьям о руководстве экстремистским формированием и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. По версии следствия, журналистка объединила в группу людей, которые «под ее управлением и контролем создавали и размещали экстремистские материалы на многочисленных польских медиаресурсах».

Журналистка была задержана в октябре 2021 года в аэропорту Минска. До суда она содержалась под стражей.

Ранее тюремный срок получила другая журналистка «Белсат» Катерина Андреева. Девушку приговорили к восьми годам лишения свободы по обвинению в государственной измене из-за того, что она вела трансляцию несанкционированной акции протеста в Минске.