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В Китае оценили возможность ядерного конфликта в мире

МИД Китая: ядерный конфликт не является неизбежным, несмотря на напряженность в мире

Фото: Aly Song / Reuters

Глава департамента по разоружению МИД Китая Фу Цонг в беседе с РИА Новости оценил возможность ядерного конфликта в мире.

По его словам, конфликт не является неизбежным, хотя в мире сохраняется напряженность. «Потому что все постоянные члены Совета безопасности привержены известной формуле о том, что ядерная война не может быть выиграна, и не должна быть развязана», — сказал он.

Цонг добавил, что приверженность этой формуле выразил и президент России Владимир Путин, а ранее в этом году с заявлением выступили и лидеры стран постоянных членов СБ ООН.

Ранее Фу Цонг заявил, что Китай привержен стратегии самообороны в ядерной сфере, он не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и не будет первым его применять. Он подчеркнул, что страна сохраняет свои ядерные запасы на минимальном уровне исключительно для обеспечения защиты нацбезопасности.

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Марина Совина
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