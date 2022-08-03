Россиянам посоветовали сезонный продукт для снижения давления

Врач-диетолог Лазуренко: огурцы полезны для работы сердечно-сосудистой системы

Сезонные продукты — помидоры и огурцы — полезны для работы сердечно-сосудистой системы, рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко. В интервью для «Москва-24» она посоветовала россиянам регулярно есть эти овощи для снижения артериального давления.

По словам Лазуренко, в огурцах содержится большое количество хлорофилла, который, как утверждает диетолог, полезен для всех систем организма и защищает от различных недугов. Кроме того, в них есть калий и магний, но чтобы эти вещества лучше усвоились, врач посоветовала есть огурцы без соли. «Если овощ разрезается и солится, то сразу же идет перекос по натрию и организм уже не будет иметь такой защиты от давления и сосудистых заболеваний», — предупредила она.

Помидоры, как отметила Лазуренко, богаты ликопином, который поддерживает работу сердечно-сосудистой системы. «Он улучшает качество обменных процессов и, как следствие, оказывает благоприятный эффект на организм в целом», — пояснила она.

В заключение врач подчеркнула, что эти овощи, при всей пользе, не имеют терапевтического эффекта и не смогут вылечить хроническую гипертонию. «Просто съев огурец, мы не сможем снизить давление, если оно поднялось до кризисной отметки», — подчеркнула она, призвав не заниматься самолечением и не отказываться от лекарств.

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