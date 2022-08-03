Собака похудела на 16 килограммов благодаря диете за 1,3 миллиона рублей

The Mirror: страдавшая смертельно опасным ожирением собака сбросила 16,5 килограмма

В США страдающая смертельно опасным ожирением собака похудела на 16,5 килограмма благодаря диете за 21 тысячу долларов (1,3 миллиона рублей). Об этом сообщает The Mirror.

Метис бигля по кличке Берта располнел до 29,8 килограмма. Собака была такой толстой, что не могла стоять на лапах, и даже в туалет ее приходилось носить на руках. Ветеринары прогнозировали, что если собака не сбросит вес, то проживет не более месяца.

Берту спасла собачий фитнес-тренер Мередит Уилл, увидевшая ее фото на сайте приюта в штате Огайо. Сначала она предложила свои услуги приюту, а когда оказалось, что они ему не по карману, решила забрать собаку и позаботиться о ней самостоятельно.

Уилл разработала программу похудения, которая включала упражнения и курс лекарств для улучшения работы щитовидной железы. Она рассчитывала, что таким образом Берта сможет сбрасывать по четыре-пять процентов веса каждый месяц.

Собака начала использовать подводную беговую дорожку, но на первых порах могла продержаться на ней не более двух минут. Со временем она окрепла и стала плавать в специальном бассейне для собак.

Когда Берта достаточно похудела, она перенесла операцию, в ходе которой ей восстановили сломанное сухожилие в колене. Через месяц после этого у Берты диагностировали серьезную инфекцию желчного пузыря. Ветеринар обнаружил, что у нее опухоль в селезенке, которую тоже удалили. «Мне сказали, что у нее 50% шанс выживания в результате операции, но она выжила», — подчеркнула Уилл.

Восстановившись, Берта за год достигла целевого веса. Подобная программа оздоровления и тренировок для питомцев стоила бы 21 тысячу долларов (1,3 миллиона рублей), но Уилл оказала свои услуги бесплатно.

Сначала женщина думала, что возьмет собаку на время, но в конце концов, она решила оставить Берту себе насовсем. «Проведя с ней так много времени, я поняла, что она пожилая собака, и я не хотела, чтобы ей пришлось привыкать к другому новому дому. Она очень радостная, озорная и очень привязалась ко мне», — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Дорсете, Англия, весивший 101 килограмм пес похудел на 40 килограммов и удостоился звания «худышки года». Он скинул почти половину своего веса.