Трое россиян застряли в горах Красноярского края

МЧС: трое туристов потерпели бедствие в парке «Ергаки» в Красноярском крае

Трое российских туристов потерпели бедствие в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, это произошло в среду, 3 августа, в 11:15 утра по местному времени в районе перевала «Сказка». Несколько человек застряли в горах и не смогли спуститься вниз.

На помощь путешественникам выдвинулись спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда. Отмечается, что туристы не были зарегистрированы в МЧС, они самостоятельно связались с ведомством по сотовому телефону.

Ранее в июле туристическая группа с детьми оказалась в ловушке в Краснодарском крае из-за вышедшей из берегов реки Цахвоа, которую они не смогли преодолеть. Кубанские спасатели приняли решение эвакуировать туристов вертолетом, однако из-за неблагоприятных погодных условий в горах вылет пришлось отложить.