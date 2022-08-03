В Сочи эвакуировали отель с туристами

В Сочи эвакуировали отель Pullman из-за сильного задымления

Отель Pullman в Сочи эвакуировали из-за сильного задымления на верхних этажах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило в Сочинский пожарно-спасательный гарнизон МЧС во вторник, 2 августа, в 20:44 по местному времени. Причиной задымления стало короткое замыкание.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 13 человек и 5 единиц техники. Никто из проживающих в гостинице туристов не пострадал.

Ранее в августе в сети появилось видео, на котором голый россиянин поднимается по лестнице отеля в Сочи. На спине у него надет рюкзак, а в руках он несет полотенце и пару кроссовок. Также можно заметить, что при ходьбе мужчине трудно удержать равновесие.