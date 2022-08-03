Во Франции запретят еще один российский телеканал

Французский регулятор потребовал отключить российский канал «НТВ-Мир» за сюжеты об Украине

Власти Франции запретят вещание еще одного российского телеканала. Французский медиарегулятор Arcom потребовал от оператора спутниковой связи Eutelsat прекратить трансляцию канала «НТВ-Мир» из-за его сюжетов об Украине. О решении отключить телеканал сообщается на сайте регулятора.

Регулятор обвинил телеканал в поддержке «российской пропаганды». Претензии регулирующего органа связаны с сюжетами, показанными в эфире «НТВ-Мир» с 14 по 24 апреля. Так, недовольство Arcom вызвало якобы озвученное в эфире телеканала сравнение президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером. Еще одну претензию Arcom вызвало утверждение, что к организации событий в Буче были причастны украинские неонацисты

Кроме того, регулятору не понравилось прозвучавшее в эфире канала заявление о том, что Киев хочет продолжать военные действия, несмотря на успехи российской армии, «будучи мотивированным западными и европейскими решениями».

В связи с этими нарушениями Eutelsat предписано прекратить предоставление услуг по трансляции «НТВ-Мир» в течение 48 часов с момента уведомления.

2 марта стало известно, что Евросоюз запретил вещание RT France, RT English, RT UK, RT Germany и RT Spanish. 3 июня стало известно, что новые санкции Евросоюза предусматривают запрет на вещание на территории Европы каналов «Россия-24», «ТВ-Центр» и «РТР-Планета».